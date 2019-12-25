В Петербурге продлили льготы для предприятий пострадавших отраслей

Депутаты ЗакСа Петербурга внесли несколько поправок в налоговое законодательство во втором чтении. Из всех предложенных большинство одобрило только две — предложенные "Единой Россией" и "Новыми людьми". Заседание в ЗакСе прошло 17 ноября.
Согласно законопроекту, в 2022 году льготы продлят организациями, занятым в сферах культуры, спорта, здравоохранения, образования, социального обслуживания. Налог на имущество будет снижен на 50% от установленного.
Кроме того, льготы будут распространяться на имущественный и транспортный налог для пострадавших отраслей. К ним относятся туристические предприятия, гостиничный бизнес, конгрессно-выставочная деятельность. Также льготы будут у арендодателей, если они предоставляют скидки по арендной плате и платят зарплату выше минимального в городе показателя.
Третья поправка касается дополнительного льготного периода для резидентов особых экономических зон Петербурга.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что ЗакС Петербурга поддержал "губернаторскую" поправку к бюджету на 2022 год и отклонил все остальные.
Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга
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