В Петербурге в 2024 году на льготные путевки для детей выделили 3,5 млрд рублей

Запланировано около 161 тыс. квот, что больше на 16 тыс. путевок, чем реализовали в прошлом году.

На Межведомственной комиссии Петербурга 22 марта обсудили организацию отдыха и оздоровления детей в 2024 году. Запланировано около 161 тыс. квот, что больше на 16 тыс. путевок, чем реализовали в прошлом году. На эти цели выделено свыше 3,5 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 22 марта.

Кроме того, отмечается, что во время каникул 10 тыс. петербургских детей примут 102 организации отдыха. Во всех районах города заработают 44 лагеря.

В 2024 году для отдыха детей льготных категорий предусмотрено 38 тыс. путевок в загородные стационарные лагеря с полных компенсаций за счет средств бюджета Петербурга. Родители смогут находиться в них бесплатно.

Наибольшим спросом у горожан пользуются лагеря дневного пребывания. Летом 2024 года заработают 203 лагеря на территории всех районов Петербурга, для этого задействуют потенциал государственных учреждений дополнительного образования, психолого-педагогического сопровождения, спорта и культуры. Общее количество путевок – 34,5 тыс.

Ранее на Piter.TV: психологи рассказали о том, как провести весенние каникулы с пользой.

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