ЗакС Петербурга поддержал "губернаторскую" поправку к бюджету на 2022 год и отклонил все остальные

Дефицит бюджета увеличится на 37 млрд рублей.

Проект бюджета Петербурга на 2022 год и плановый период 2023-2024 прошел второе чтение. Ни одна из поправок фракций "Справедливой России — За правду!", КПРФ, "Яблока" не была принята. Заседание в Мариинском дворце началось в 10 утра 17 ноября.

Единственная поправка, которая была принята, была внесена губернатором Александром Бегловым. Он предложил увеличить доходы в следующем году с 874 до 891 млрд рублей, а расходы — с 918 до 971,5 млрд рублей. Прогнозируемый дефицит вырастет почти в два раза: с 43,7 до 80,7.

Депутат Марина Шишкина отметила в своем Telegram, что "губернаторская поправка" учла предложение фракции увеличить финансирование Фонда капитального ремонта до 3 млрд рублей. Такое же предложение поступало и от Бориса Вишневского. При этом увеличение финансирования не означает, что плату за капремонт не повысят в следующем году.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб