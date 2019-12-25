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Плату за капремонт в Петербурге все-таки могут повысить
Сегодня, 13:01
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Плату за капремонт в Петербурге все-таки могут повысить

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Дополнительные 3 млрд рублей, выделяемые на капитальный ремонт, не помогут.

Софинансирование городом программы капитального ремонта не означает, что плату за капремонт не повысят. Об этом на заседании в ЗакСе 15 ноября сказал председатель комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников. Его слова передала "Фонтанка".

Ранее губернатор Александр Беглов согласился дополнительно выделить 3 млрд рублей на проведение капитального ремонта в жилых домах в 2022 году. Депутат Борис Вишневский предположил, что тогда плату за капремонт не будут повышать.

По словам Корабельникова, эти два вопроса между собой фактически не связаны. Решение о повышении или сохранении нынешнего тарифа будет принято до 1 декабря. 

Ранее на заседании в ЗакСе новый вице-губернатор города Анатолий Повелий сказал о том, что в Петербурге будут уходить от субсидирования капремонта.

Фото: Piter.TV

Теги: жкх, капремонт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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