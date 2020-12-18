Вишневский: плату за капремонт не повысят в 2022 году

Решение не окончательное, но все же в Смольном хотят выделить дополнительные средства на капремонт.

Депутат Борис Вишневский сообщил о том, что в Петербурге, скорее всего, не будут повышать плату за капремонт в следующем году. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале 3 ноября.

Вишневский указал на то, что губернатор Петербурга согласился дополнительно выделить 3 млрд рублей на проведение капитального ремонта в жилых домах в 2022 году. Сегодня стало известно, что Александр Беглов предложил соответствующую поправку ко второму чтению проекта бюджета. Если поправка принята, то повышения оплаты удастся избежать, считает депутат.

Народный избранник отметил, что изначально инициатива предусмотреть дополнительные средства на капремонт предложила фракция "Яблоко".

Ранее на заседании в ЗакСе новый вице-губернатор города Анатолий Повелий сказал о том, что в Петербурге будут уходить от субсидирования капремонта.

Фото: Piter.TV