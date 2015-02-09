Беглов предложил дополнительно выделить 14 млрд рублей для усиления безопасности

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил в ближайшие 3 года дополнительно выделить 3 млрд рублей на софинансирование ремонта многоквартирных жилых домов. Рассказываем, какие еще поправки внес глава города к проекту бюджета на 2022-2024 год.

Беглов предлагает увеличить доходы города на 16,4 млрд рублей, расходы — на 53,4 млрд рублей. Дополнительные средства появятся в том числе за счет федеральной поддержки.

На строительство метро дополнительно предлагается выделить 45,4 млрд рублей. Оно входит в Адресную инвестиционную программу.

Если поправки примут, то 12 млрд дополнительно пойдут на оказание мер социальной поддержки, 12,2 млрд рублей — на закупку подвижного состава для электротранспорта и метрополитена, 10,5 млрд рублей — на капремонт и закупку оборудования для учреждений социальной сферы.

Также Беглов считает, что дополнительные средства стоит учесть при формировании бюджета на ремонт и оснащение стадионов при школах, развитие особой экономической зоны. Особое внимание он уделил общественной безопасности. На эти цели может потребоваться дополнительно потребоваться 14 млрд рублей, в том числе на камеры видеонаблюдения.

С учетом поправки губернатора доходы городского бюджета в 2022 году будут составлять 890,8 миллиарда рублей. Расходы – 971,5 миллиарда рублей. Дефицит – 80,7 миллиарда рублей.

Фото: Piter.TV