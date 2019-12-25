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Кандидат в вице-губернаторы сказал о том, что в Петербурге будут уходить от субсидирования капремонта
Сегодня, 11:02
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Кандидат в вице-губернаторы сказал о том, что в Петербурге будут уходить от субсидирования капремонта

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Анатолий Повелий выразил мнение, что переход должен быть плавным.

Кандидат на пост вице-губернатора Петербурга Анатолий Повелий рассказал о том, какие у него планы на финансирование фонда капитального ремонта. В среду, 27 октября, его представили в ЗакСе Петербурга.

Повелий собирается внедрить в городе мировую практику, когда собственник сам содержит свое жилье. По его словам, изначально программа и задумывалась таким образом, чтобы постепенно перейти к тому, что гражданин сам будет оплачивать содержание своего имущества. 

Решение о повышении платы за капитальный ремонт в следующем году еще не принято. Есть вероятность, что плата все же вырастет. 

Напомним, Анатолий Повелий претендует на роль вице-губернатора, отвечающего за сферу ЖКХ. Сейчас он возглавляет администрацию Колпинского района.

Фото: Piter.TV

Теги: жкх, капремонт, повелий
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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