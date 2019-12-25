С 2022 года в Петербурге могут увеличиться взносы на капремонт

Решение об изменении тарифов для петербуржцев примут в администрации 1 декабря.

В Смольном обсуждают возможность увеличения взносов на капремонт с 2022 года. Окончательное решение об изменении тарифов для петербуржцев примут в администрации 1 декабря, пишут городские СМИ.

По оценкам чиновников, текущей суммы может оказаться недостаточно. Сегодня жители Петербурга перечисляют в Фонд капитального ремонта от 11,06 до 12 рублей за квадратный метр в зависимости от вида жилья. При сохранении этой платы минимальный размер сборов составит 16 млрд рублей.

Перед принятием окончательного решения в Жилищном комитете суммируют все остатки за этот год и сделают выводы, отталкиваясь от ситуации.

Ранее стало известно о возможных льготах для одной категории россиян на оплату ЖКХ.

Фото: Piter.TV