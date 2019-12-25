Тарифы могут быть снижены для пенсионеров.

Стало известно о возможных льготах для одной категории россиян на оплату ЖКХ. В интервью информационному агентству "Прайм" генеральный директор "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко заявил, что специалисты ждут от правительства изменения в размере льгот по оплате тарифов. Они не исключают, что кабмин предусмотрят для пенсионеров и других льготников более низкие базовые тарифы.

Если пенсионеры не имеют трудоспособных родственников, которые проживают с ними рядом то, скорее всего, они будут иметь право на существенные льготы в 50 или 100 процентов от стоимости услуг ЖКХ. Сергей Минко, эксперт

Аналитик напомнил, что государство акцентирует внимание на социальной сфере. Он уверен, что "вопросом времени" является появление нулевых тарифов по ЖКУ для некоторых категорий граждан.

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Фото: Piter.tv