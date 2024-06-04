Перед судом в Петербурге предстанет охранник букмекерской конторы, ударивший гостя ножом
Сегодня, 15:03
В момент ссоры сотрудник пытался выпроводить нетрезвых посетителей, в результате чего завязалась драка. 

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего мужчины, которому вменяют п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Как рассказали в надзорном ведомстве, в августе прошлого года в ходе конфликта фигурант ударил потерпевшего ножом, находясь в помещении букмекерской конторы на проспекте Энгельса. 

По словам обвиняемого, он работал охранником заведения. В момент ссоры сотрудник пытался выпроводить нетрезвых посетителей, в результате чего завязалась драка. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: зарезавший своего знакомого на Софийской улице ответит перед судом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборгский район, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

