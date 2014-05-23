Хабенский рассказал о петербургских гастролях МХТ

В Петербурге проходят гастроли МХТ им. А. П. Чехова, в рамках которых на сценах БДТ и Александринского театра показывают восемь постановок разных жанров. Художественный руководитель театра Константин Хабенский рассказал порталу spb.aif.ru о ключевых работах и творческих решениях.

Одной из центральных премьер гастролей стала "сказка для взрослых" под названием "Жил. Был. Дом". Как рассказал Хабенский, идея спектакля возникла под впечатлением от картины Карла Брюллова "Последний день Помпеи". Режиссёр перенёс размышления о внезапности судьбы в современность: действие разворачивается в обычном доме, где переплетаются судьбы жильцов, а также животных и даже ангелов.

Сам Хабенский исполняет в спектакле роль Старого Попугая — птицы, которая, по сюжету, на год старше Пушкина и лично общалась с поэтом. Он отметил, что актёры, играющие животный мир, находятся в более выгодных условиях, так как могут позволить себе больше свободы на сцене. По его словам, в этой сказочной и лёгкой форме театр говорит со зрителем о том, что не нужно откладывать жизнь на завтра, а важно говорить главные слова и совершать поступки, приносящие счастье близким, уже сегодня.

Среди других заметных постановок гастрольной афиши — спектакли "8 разгневанных женщин" и "Кабала святош". В последнем одну из ролей исполняет Николай Цискаридзе, который в афише указан под псевдонимом Максим Николаев. Хабенский рассказал, что артисту пришлось осваивать драматическую игру с текстом, что стало для него новым творческим этапом.

Отвечая на предложение возвращать деньги за неудачные спектакли, художественный руководитель МХТ с юмором заметил, что зрителю стоит тщательнее выбирать "продукты", которые он пытается "съесть".

Кроме того, Хабенский подчеркнул, что в театре делают ставку на молодых актёров. Он заявил, что если руководство берёт артиста на работу, то обязано предоставить ему возможность выступать на сцене, желательно в интересных ролях.

