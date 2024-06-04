По словам главы региона, совокупные оборонные расходы казны составят более 24 млрд рублей.

С начала 2026 года в Ленинградской области силы ПВО уничтожили 243 беспилотных летательных аппарата. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко в рамках ежегодного отчета.

По словам главы региона, совокупные оборонные расходы казны составят более 24 млрд рублей. В 2024 году финансирование программы "Безопасность" приблизилось к 2,8 млрд рублей, в 2025-м – к 5,8 млрд рублей. В нее входят поддержка Оперативного штаба, защита от террористических атак, установка специальных постов технического наблюдения и другое.

Ранее на Piter.TV: утром 13 апреля в Ленобласти объявляли опасность БПЛА. Также жителей предупреждали о понижении скорости мобильного интернета.

