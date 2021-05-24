Утром 13 апреля в Ленобласти объявили опасность БПЛА

В Ленинградской области с 07:54 в понедельник, 13 апреля, объявили опасность беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Возможно понижение скорости мобильного интернета. Александр Дрозденко, губернатор

В комитете правопорядка и безопасности предупредили, что стоит оставаться дома по возможности. Отойдите от окон или перейдите в помещение без окон. Также важно сохранять спокойствие.

Если вы заметили БПЛА или его обломки, отойдите на безопасное расстояние не менее 100 метров. Сообщите о факте обнаружения по телефону 112. Не пытайтесь самостоятельно сбить или повредить аппарат. Не размещайте фото и видео с беспилотниками в интернете: публикация таких материалов может помочь противнику скорректировать действия. Пресс-служба комитета правопорядка и безопасности

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти 7 апреля сбили 22 беспилотника.

