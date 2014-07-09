В Ленобласти 7 апреля сбили 22 беспилотника

В Ленинградской области ночью и утром 7 апреля была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

По данным губернатора Александра Дрозденко, сбили 22 дрона. Воздушную опасность в регионе отменили к 07:51. А аэропорт Пулково принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Действовавшие ранее ограничения на операционную деятельность аэропорта Пулково влияния не оказали. Пресс-служба Пулково

Ранее на Piter.TV: над Ленобластью утром 5 апреля сбили 19 беспилотников. Обломками повредилась одна из емкостей с топливом в районе порта Приморск, произошло вытекание горючих материалов. По предварительным данным, никто не пострадал.

