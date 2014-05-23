В двух районах Петербурга временно отключат горячую воду 15 апреля

В среду энергетики Северной столицы проведут два температурных испытания на теплосетях. Жители Красногвардейского и Невского районов временно останутся без горячего водоснабжения.

В Санкт-Петербурге на 15 апреля назначены два температурных испытания на тепловых сетях. Как сообщили в пресс-службе АО "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", проверки временно оставят без горячей воды жителей нескольких домов в двух районах города.

В Красногвардейском районе отключения затронут здания на улице Панфилова, проспекте Среднеохтинском, улице Тарасова и проспекте Большеохтинском. В Невском районе проверки пройдут на территории, ограниченной проспектом Обуховской Обороны, а также улицами Стеклянной, Слободской, Глазурной, Хрустальной и профессора Качалова.

Энергетики напомнили петербуржцам, что во время испытаний подача горячей воды в домах прекращается. Кроме того, радиаторы отопления в квартирах могут сильно нагреваться.

