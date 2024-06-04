На Стартовой улице росгвардейцы задержали мужчину, у которого нашли свыше 70 свертков с наркотиком
Сегодня, 14:28
Росгвардейцы Московского района задержали мужчину 37 лет, у которого с собой было более 70 свертков с синтетическим наркотиком. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 12 апреля на Стартовой улице сотрудники вневедомственной охраны заметили нетрезвого гражданина. Он стоял возле машины с открытым багажником, а при виде патрульных стал нервничать. В сумке правонарушителя находились запрещенные вещества. На место вызвали следователей. 

Злоумышленника доставили в 51-й отдел полиции. Спустя время экспертиза установила, что изъятое вещество – мефедрон. Возбуждено уголовное дело. 

Ранее на Piter.TV: полиция пресекла сбыт сильнодействующих препаратов в районе Сенной площади. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

