На Стартовой улице росгвардейцы задержали мужчину, у которого нашли свыше 70 свертков с наркотиком

Росгвардейцы Московского района задержали мужчину 37 лет, у которого с собой было более 70 свертков с синтетическим наркотиком. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 12 апреля на Стартовой улице сотрудники вневедомственной охраны заметили нетрезвого гражданина. Он стоял возле машины с открытым багажником, а при виде патрульных стал нервничать. В сумке правонарушителя находились запрещенные вещества. На место вызвали следователей.

Злоумышленника доставили в 51-й отдел полиции. Спустя время экспертиза установила, что изъятое вещество – мефедрон. Возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти