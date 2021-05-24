Полиция пресекла сбыт сильнодействующих препаратов в районе Сенной площади

В Петербурге сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД России провели успешную операцию по ликвидации преступной группы, занимавшейся сбытом сильнодействующих препаратов, таких как "Лирика" и "Тропикамид". Деятельность злоумышленников была сосредоточена в районе Сенной площади. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Операция началась с задержания 25-летнего гражданина сопредельного государства, который был пойман с поличным при попытке продажи 10 граммов "Тропикамида". По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта). Суд удовлетворил ходатайство следствия, и подозреваемый был заключен под стражу.

В ходе дальнейшего расследования оперативники вышли на 41-летнего соотечественника задержанного, который занимался поставками мелкооптовых партий препаратов. Он был задержан у дома на 4-й Красноармейской улице. В его квартире был обнаружен крупный склад: 156 упаковок "Лирики" (более двух тысяч таблеток), десятки флаконов "Тропикамида", а также упаковочные материалы. Завершающим этапом операции стало задержание предполагаемого организатора преступной схемы — 27-летнего выходца из того же государства Средней Азии.

Параллельно с этими задержаниями в районе Сенной площади прошел масштабный рейд с участием сотрудников Спецполка ГУ МВД России и бойцов Росгвардии. В ходе мероприятия было проверено около ста человек. 25 человек с признаками наркотического опьянения были доставлены в отделы полиции для освидетельствования. У девяти из них были выявлены следы употребления запрещенных веществ, в их отношении составлены административные протоколы.

В настоящее время полиция продолжает работу по установлению возможных соучастников и выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности. Работа по декриминализации обстановки в сфере незаконного оборота наркотиков и сильнодействующих веществ в Петербурге продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала петербуржца с наркоплантациями в двух квартирах.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

