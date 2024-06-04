Сезон корюшки официально открыт в Петербурге

В Петербурге официально начался сезон корюшки, который продлится до 31 мая. Теперь знаменитую рыбу можно приобрести в легальных торговых точках, расположенных практически во всех районах города.

Как напомнили в Комитете имущественных отношений, актуальный список мест реализации, где заключены договоры на размещение нестационарных торговых объектов (НТО), ежедневно обновляется в Региональной геоинформационной системе (РГИС).

Адреса, где уже можно найти свежую рыбу:

Василеостровский район: ул. Кораблестроителей, д. 21.

Выборгский район: пр. Просвещения, южнее д. 3.

Красногвардейский район: ул. Таллинская, д. 7.

Московский район: Пулковское шоссе, д. 3.

Центральный район: ул. Красного Текстильщика, д. 13.

Всего в разгар сезона для торговли будет организовано порядка 50 локаций по всему городу.

Ранее мы сообщили о том, что корюшка в Петербурге стоит от 300 до 1890 рублей.

