На территории Петропавловской крепости заработал информационный центр для туристов
Сегодня, 14:47
В Петербурге на территории Петропавловской крепости заработал информационный центр для туристов. Он стал вторым пунктом после павильона на Дворцовой площади, сообщили в Смольном 15 апреля. 

Новый формат запустили в этом году. Теперь гости Северной столицы могут не только получить всю справочную информацию, но и узнать о самых интересных событиях, выставках, экскурсиях и маршрутах. Путешественникам помогают специалисты пункта. 

Посетителям доступны бесплатные карты и путеводители на разных языках, буклеты с туристическими маршрутами и экологическая карта города.

В прошлом году услугами таких центров воспользовались 300 тыс. туристов, из них 40 тыс. человек – гости из-за рубежа. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге стартовала навигация маломерных судов. 

