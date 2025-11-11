В Петербурге на территории Петропавловской крепости заработал информационный центр для туристов. Он стал вторым пунктом после павильона на Дворцовой площади, сообщили в Смольном 15 апреля.

Новый формат запустили в этом году. Теперь гости Северной столицы могут не только получить всю справочную информацию, но и узнать о самых интересных событиях, выставках, экскурсиях и маршрутах. Путешественникам помогают специалисты пункта.

Посетителям доступны бесплатные карты и путеводители на разных языках, буклеты с туристическими маршрутами и экологическая карта города. Пресс-служба Смольного

В прошлом году услугами таких центров воспользовались 300 тыс. туристов, из них 40 тыс. человек – гости из-за рубежа.

Фото: Piter.TV