Женщина пострадала при пожаре в квартире на бульваре Новаторов

В Кировском районе Петербурга загорелась двухкомнатная квартира.

В Кировском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в многоквартирном доме на бульваре Новаторов, 28. Сигнал о возгорании поступил спасателям в 12:03.

Горела двухкомнатная квартира. По информации пресс-службы МЧС Петербурга, пламя распространилось по всей площади жилища, которая составляет 50 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать огонь спустя час, к 13:13.

В результате происшествия пострадала женщина. Ее доставили в больницу прямо с места пожара. В ликвидации возгорания участвовали 17 огнеборцев и 4 единицы спецтехники.

