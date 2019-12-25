Железнодорожное сообщение между Петербургом и Великими Луками возобновят в конце августа

Поскольку изменился маршрут следования, предусмотрена дополнительная остановка в Дно продолжительностью четыре часа при следовании в сторону Великих Лук и 3 часа 45 минут в обратную сторону.

С 22 августа возобновляет работу железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и городом Великие Луки. Отправляться поезд будет с Витебского вокзала Северной столицы.

Изменяется и время отправки состава: из Санкт-Петербурга он будет отходить в 21:07 вечера, что на полтора часа раньше предыдущей версии графика. Соответственно, прибытие в пункт назначения — Великие Луки — теперь будет происходить в 6:30 утра, что также быстрее на целый час по сравнению с прошлыми рейсами.

Теперь поезд отправляется не с Ладожского вокзала, где ранее к нему подсоединяли вагоны прямого сообщения до Мурманска. Теперь вагоны, следующие из Мурманска, станут присоединяться к составу уже в городе Дно, откуда поезд продолжит свой путь до Пскова.

Поскольку изменился маршрут следования, предусмотрена дополнительная остановка в Дно продолжительностью четыре часа при следовании в сторону Великих Лук и 3 часа 45 минут в обратную сторону.

Дополнительно скорректирован график маршрутов поездов беспересадочных сообщений из Санкт-Петербурга в Себеж. Время ожидания на пересадочную платформу в Великих Луках увеличилось с 2 часов 40 минут до 3 часов 40 минут, что должно повысить удобство поездок и оптимизировать транспортное обслуживание пассажиров.

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Фото: Piter.TV