Подозреваемого в пьяном ДТП монаха временно запретили в служении

В ночь на 12 января он в состоянии алкогольного опьянения совершил лобовое столкновение с автомобилем, где находились четыре человека. Двое из них пострадали.

Ранее Piter.TV писал, что во время аварии, фигурирующим лицом которой стал пьяный иеродиакон, пострадали два человека. Вечером 15 января на сайте Великолукской епархии появился Указ епископа Великолукского и Невельского Сергия, № 67 от 12 января, в котором говорится о том, что подозреваемый виновник ДТП запрещается в священнослужении до завершения следствия. Так же епархия сама раскрыла данные подозреваемого лица - его зовут Андрей (Парфёнов).

По данным того же сайта, в базе у них есть только один Андрей Парфёнов. И его опубликованные данные совпадают с ранее опубликованными данными ГИБДД и данными других источников. Он родился в 1983 году, окончил Киевскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию. В последние годы был заведующим канцелярией Великолукского Епархиального управления и клириком Свято-Вознесенского кафедрального собора г.Великие Луки.

Скриншоты: Великолукская епархия

Видео: Piter.TV