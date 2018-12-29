Подозреваемого в пьяном ДТП монаха временно запретили в служении

Ранее Piter.TV писал, что во время аварии, фигурирующим лицом которой стал пьяный иеродиакон, пострадали два человека. Вечером 15 января на сайте Великолукской епархии появился Указ епископа Великолукского и Невельского Сергия, № 67 от 12 января, в котором говорится о том, что подозреваемый виновник ДТП запрещается в священнослужении до завершения следствия. Так же епархия сама раскрыла данные подозреваемого лица - его зовут Андрей (Парфёнов).
По данным того же сайта, в базе у них есть только один Андрей Парфёнов. И его опубликованные данные совпадают с ранее опубликованными данными ГИБДД и данными других источников. Он родился в 1983 году, окончил Киевскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию. В последние годы был заведующим канцелярией Великолукского Епархиального управления и клириком Свято-Вознесенского кафедрального собора г.Великие Луки.
Скриншоты: Великолукская епархия
Видео: Piter.TV
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