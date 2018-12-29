Источник: жесткое ДТП в Великих Луках устроил пьяный иеродиакон на Toyota Camry

Местные жители опасаются, что псковские и великолукские СМИ специально замалчивают ситуацию.

UPD от 13.00, 15 января 2019: в телефонном разговоре официальный представитель ГИБДД по Великолукскому району официально подтвердил факт участия духовного лица в ДТП.

Как ранее сообщали местные СМИ, в городе Великие Луки 12 января в 00:30 на улице Фурманова произошла серьёзная авария, в которой пострадали два человека. Пьяный водитель 1983 г.р на Toyota Camry совершил лобовое столкновение с автомобилем Daewoo Nexia, за рулем которой был водитель 1967 г.р. В "Дэу Нэксия" находились еще три пассажира.

Как позже сообщили в больнице, у девушки 1997 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и множественные гематомы. А вот у пассажирки 1975 года рождения оказалось все куда серьезнее: во время удара ее зажало в машине и без помощи МЧС вытащить ее было невозможно. В больнице у нее диагностировали переломы ребер, ушибы, сотрясение, закрытую черепно-мозговую травмы, также у нее оказался раздроблен таз. Собрать в Великих Луках его нет никакой возможности, поэтому операцию придется делать в другом городе.

Позже в редакцию Piter.TV обратились сразу несколько местных жителей, которые заявили, что виновником ДТП является духовное лицо Великолукской Епархии, иеродиакон А. Один из источников – человек, близкий к правоохранительным органам, также в редакцию в социальных сетях обратились еще несколько людей, подтверждающих данный факт.

Я на место аварии приехала примерно в 2:30, когда водитель Toyota Camry был в автомобиле ГАИ. Когда проводилось освидетельствование, на месте были: оба водителя, свидетели и понятые. Водитель Toyota Camry стал правильно дышать в прибор только с 3 раза. Прибор показал данные 0,71 промилле (максимально допустимая норма промилле за рулем автомобиля в 2019 году составляет 0,16 промилле в выдыхаемом воздухе. – Прим.редакции). ДТП было в 0:30, но освидетельствование проводилось примерно в 3:00. Ольга, понятая

Позже с журналистами Piter.TV связался один из источников, близкий к великолукской религиозной общине. Он сообщил, что 14 января в Вознесенском соборе прошло собрание, где присутствовало все священство, служащие. Всем им было сказано, что, если в церковь придут СМИ, пресса, никакой информации по поводу ДТП им не давать.

Местные жители опасаются, что некоторую информацию в городе Великие Луки пытаются скрыть, в некоторых СМИ не сочли нужным писать, что виновник ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. В одном издании сначала опубликовали информацию о пьяном водителе, а затем удалили.

Как стало известно Piter.TV, на данный момент идет предварительное следствие Были опрошены оба водителя, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сам виновник аварии на связь с пострадавшими не выходит.

В ближайшее время редакция Piter.TV выйдет на связь с епархией и местными правоохранительными органами, но уже сейчас мы нашли информацию на сайте ГИБДД о годе выпуска машины виновника и ее примерной стоимости. Автомобиль Toyota Camry, за рулем которого был пьяный водитель, выпущен в 2016 году, его приблизительная стоимость 1 594 911 руб. В социальных сетях на данный момент пользователи выкладывают фото предполагаемого виновника. Фотографию редакция публикует видоизмененной, биографические данные редакция не будет размещать, чтобы никак не помешать предварительному следствию.

Выше вы можете выше увидеть эксклюзивные фото и видео с места происшествия.

Фото и видео: Piter.TV

Скриншоты: социальные сети