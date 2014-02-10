Каким запомнят Игоря Савочкина: актер умер в 58 лет

О смерти актера стало известно 18 ноября.

В четверг, 18 ноября, стало известно о смерти российского актера театра и кино, телеведущего Игоря Савочкина. Ему было 58 лет.

Из-за чего умер Игорь Савочкин

В настоящее время точная причина смерти актера неизвестна. Ранее его госпитализировали с болями в спине. Позже в сети появилась информация, что он чувствует себя нормально и планирует выписываться из больницы. Есть версия, что у актера накануне смерти появились проблемы с печенью.

Игорь Савочкин – роли, фильмография

О карьере в театре и кино Савочкин задумался будучи в зрелом возрасте. В 1991 году он окончил тeaтpaльный факультет Capaтовской гocyдapственной конcepватopии имени Собинова. После чего он решил покорять столицу России, и переехал в Москву. Свою карьеру Савочкин начал в театре "На досках" Сергея Кургиняна и в "Тeaтpe нa Покpoвкe" Cepгея Apцыбашевa. Он также работал диктором на радиостанции "Ностальжи" и ведущим программы "Теория заговора" на Первом канале.

Однако Савочкин выбрал для себя актерский путь, который проложил для него российский режиссер Тимур Бекмамбетов. С 2000 по 2010 годы актер работал в компании режиссера "Базелевс". Савочкин стал активно принимать участие в съемках рекламных роликах Бекмамбетова, но успех ему принесла роль соседа Максима Ивановича в фильме "Ночной Дозор". На начинающего, но талантливого актера тут же обратили внимание и другие российские режиссеры.

Актер особенно хорошо играл преступников и фашистов, роли которых предлагали режиссеры. Любимым героем Савочкина был Толян из сериала "Громовы", поскольку тот всегда держал свое слово.

За время своей карьеры актер сыграл более чем в 50 кинокартинах: "Ночной дозор", "Адмирал", "Черная молния", "Левиафан", "Легенда о Коловрате", "Анна" и "Капитан Волкогонов бежал", "Последствий войны", "Метод" и многие другие.

Краткая биография Игоря Савочкина

Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Березовка в Саратовской области. В детстве Савочкин предпочитал посвящать свое время спорту. Актер был мастером спорта по фехтованию. Будучи юношей Савочкин также не задумывался об актерской карьере. После школы он окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства. Но всё изменилось, когда друг пригласил его в театральную студию.

Благодаря актерской карьере Савочкин также познакомился со своей женой Екатериной Маракулиной. Они встретились в конце 90-ых во время съемок кинокартины "Наши 90-е". Актеру тогда было 36 лет, а его избраннице – 30. Савочкин сразу понял, что Маракулина будет его женой. Они были в браке около 20 лет, однако детей у супругов нет.

Фото: kino-teatr.ru;

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