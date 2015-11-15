В возрасте 58 лет умер актер Игорь Савочкин

Ранее его госпитализировали с болями в спине.

В четверг, 18 ноября, стало известно о смерти российского актера театра и кино Игоря Савочкина. Об этом сообщила блогер Алеся Казанцева на своей странице в Facebook.

Актер умер в возрасте 58 лет. Точная причина смерти не называется. Ранее его госпитализировали с болями в спине. Позже в сети появилась информация, что он чувствует себя нормально и планирует выписываться из больницы.

Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Березовка Саратовской области. Служил в Театре на Покровке, а также работал в компании Тимура Бекмамбетова "Базелевс". На его счету десятки ролей в кино. В частности, с участием актера вышли такие фильмы, как "Ночной дозор", "Кука", "Левиафан" и др. Также он появлялся в сериалах "Эпидемия", "Громовы", "Метод" и пр.

Ранее умер актер из сериала "Реальные пацаны" Игорь Бондаренко.

Фото: кадр из сериала "Громовы"