Умер актер из сериала "Реальные пацаны" Игорь Бондаренко

Он долгое время боролся с тяжелым заболеванием.

12 ноября после тяжелой, продолжительной болезни ушел из жизни актер театра и кино Игорь Бондаренко. Многие его знают по роли в сериале "Реальные пацаны".

Он был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слез, а трагические роли заставляли сжиматься сердца. Написали коллеги Бондаренко

Отпевание и гражданская панихида состоится 15 ноября на основной сцене театра "ФЭСТ" в Мытищах, в котором в последние годы служил актер. Начало отпевания в 10:30, панихиды – в 11:00.

Игорь Бондаренко сыграл десятки ролей в кино. Его можно было увидеть в таких популярных сериалах, как "Кармелита", "Счастливы вместе", "Восьмидесятые", "Ольга" и др.

Ранее в 75 лет умер сатирик Виктор Коклюшкин.

Фото: thefest.ru