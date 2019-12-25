Фильм "Подольские курсанты"

Военная драма о подвиге молодых бойцов в начале Великой Отечественной.

Фильм расскажет о подвиге подольских курсантов осенью 1941 года под Москвой.

По приказу учащиеся подольских артиллерийского и пехотного училищ должны отправиться в район Ильинского рубежа, занять оборону и вместе с 43-й армией не допустить прорыва к столице превосходящих сил немецких захватчиков. На экране – вчерашние мальчики, которые помогают сдерживать врага, погибая.

Сообщается, что в сценарии использовались свидетельства участников событий и рассекреченные документы Центрального архива Минобороны РФ. Сергей Безруков принял участие в проекте вместе с Алексеем Бардуковым, Артемом Губиным, Игорем Юдиным, Гурамом Баблишвили и другими.

Где: кинотеатр Родина, Караванная, 12

Цена: от 200 рублей

Фото: PR-служба компании "Военфильм"