Писательница и правозащитница Нина Катерли скончалась в Петербурге

Соболезнования родственникам выразил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

В Северной столице на 90-ом году жизни скончалась писательница и правозащитница Нина Катерли. Об этом сообщил депутат петербургского ЗакСа Борис Вишнеский в своём Telegram-канале.

У нас горе: умерла Нина Семёновна Катерли. Замечательный человек, писатель, антифашист, правозащитник. Много лет мы дружили. Светлая память. Борис Вишневский, депутат ЗакСа Петербурга

Нина Катерли родилась в 1934 году в Ленинграде. Некоторое время работала химиком-технологом. Состояла в ПЕН-клубе Петербурга, который объединял поэтов, эссеистов и новеллистов, а также в обществе "Мемориал"*.

Напомним, что в мае 2023 года в квартире Катерли прошли обыски в связи с обвинением её внучки, режиссера Евгении Беркович, в оправдании терроризма.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ушел из жизни актер сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Ментовские войны" Иосиф Кошелевич.

Фото: wikipedia/ Photo author Andrey Opritov. 11.03.2011 / Morgenstein123/ CC BY-SA 4.0

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