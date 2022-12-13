В квартире писательницы Нины Катерли прошел обыск

Утром 4 мая в дом к писательнице пришли сотрудники СК из-за спектакля "Финист — Ясный Сокол", который поставила её внучка, театральный режиссер Женя Беркович.

В квартире писательницы публициста Нины Катерли прошел обыск. Катерли сообщила, что ее "просили комментариев не давать пока", пишет "Фонтанка".

Утром 4 мая в дом к писательнице пришли сотрудники СК из-за спектакля "Финист — Ясный Сокол", который поставила её внучка, театральный режиссер Женя Беркович. Телефон Беркович недоступен. По словам ее матери, Елены Эфрос, она не может связаться с дочерью.

Спектакль Беркович "Финист — Ясный Сокол" по пьесе Светланы Петрийчук — о женщинах, которые решили заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.

Ранее в Петербурге возбудили дело из-за продажи алкоголя подросткам в барах на Думской. По версии следствия, 22 февраля с 19:00 до 22:00 в одном из баров прошла вечеринка "16+".

Фото: Piter.tv

