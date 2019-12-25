В Петербурге ушел из жизни актер сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Ментовские войны" Иосиф Кошелевич

Кроме того, он занимался театральной педагогикой.

17 ноября в Петербурге на 75-году жизни скончался актер сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны" и артист Александринского театра Иосиф Кошелевич. Об этом рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

Служению Александринской сцене Иосиф Кошелевич посвятил 35 лет своего творческого пути.

В труппу Государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина Иосиф Иосифович Кошелевич был принят в 1989 году уже зрелым мастером, до того 16 лет работал на сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна (Азербайджан, Баку). Пресс-служба Александринского театра

Иосиф Кошелевич играл в спектаклях "Александр Невский", "Фельдмаршал Кутузов", "Элегия", "Счастье" и других. Кроме того, он занимался театральной педагогикой.

О церемонии прощания сообщат позже.

Ранее на Piter.TV: сооснователь рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин скончался в Петербурге.

Фото: Кино-Театр.Ру