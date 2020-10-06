Сооснователь рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин скончался в Петербурге

Ему было 63 года.

13 ноября на 64-м году жизни умер один из основателей рок-группы "Алиса", экс-гитарист Андрей Шаталин. Об этом сообщили в группе музыкального объединения во "ВКонтакте".

Царствия Небесного. Соболезнуем родным и близким. Пресс-служба рок-группы "Алиса"

В августе этого года Андрей Шаталин пропадал – он ушел из дома в магазин и не вернулся. Музыканта нашли волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" в течение двух суток.

Экс-гитарист "Алисы", учась в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта, в 1981 году создал группу "Демокритов колодец". В прославившее его имя объединение музыкант попал в 1983-м, ушел окончательно из группы в 2003 году. Творчество Андрея Шаталина прозвучало в альбомах "БлокАда", "Для тех, кто свалился с Луны", "Черная метка", "Шабаш". Позже он работал над сольной карьерой и перешел от рока к электронной музыке.

Ранее мы рассказывали о том, что в честь 40-летия "Алисы" рок-группа дала концерты в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Почитатели творчества Андрея "Шаттла" Шаталина