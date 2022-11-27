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Пропавший в Петербурге экс-гитарист рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин найден живым
Сегодня, 20:42
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Пропавший в Петербурге экс-гитарист рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин найден живым

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22 августа мужчина ушел в магазин и не вернулся.

Во вторник пропал экс-гитарист рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин. Сегодня, 24 августа, стало известно, что он найден живым. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда "ЛизаАлерт".

22 августа мужчина ушел в магазин и не вернулся. Его родственники обратились за помощью к волонтерам. По данным 78.ru, Шаталин обнаружен в лесу. Состояние бывшего артиста расценивают как "очень неадекватное". Он госпитализирован.

Ранее мы рассказывали о том, что в Волховского районе спасатели нашли заблудившуюся женщину.

Фото: пресс-служба "ЛизыАлерт"

Теги: лизаалерт, найден пропавший человек
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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