Бывший гитарист рок-группы "Алиса" пропал в Петербурге

Шаталин во вторник, 22 августа, примерно в 09:10 отправился в магазин и не вернулся.

В Петербурге пропал один из основателей рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда "ЛизаАлерт" сегодня, 24 августа.

Шаталин Андрей Германович, 63 года, 22 августа ушел из дома и не вернулся. Пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт"

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, зеленые глаза. Он был одет в черную кожаную куртку, темно-синюю футболку, черные брюки и ботинки, темно-зеленую кепку.

78.ru пишет, что Шаталин во вторник, 22 августа, примерно в 09:10 отправился в магазин и не вернулся. Он приобрел бутылку газировки, булочное изделие и два рулона туалетной бумаги.

Напомним, что гитарист "Алисы" присоединился к другим участникам группы в 1983 году. В начале 1986-го он создал собственный проект "Что делать?", а ближе к концу года вернулся в "Алису". В 2003-м Шаталин покинул объединение.

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Фото: пресс-службы "ЛизыАлерт"