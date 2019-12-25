Успешно завершены поиски 14-летнего подростка в Петербурге благодаря совместным усилиям волонтеров и полиции

В Петербурге завершились поиски 14-летнего подростка. Полиции помогал поисковый отряд "ЛизыАлерт".

В Петербурге завершились тревожные поиски 14-летнего подростка, который пропал 5 августа после того, как ушел из дома и не вернулся. Об этом рассказали в социальных сетях поискового отряда "ЛизаАлерт".

Полиция привлекла волонтеров из поискового отряда "ЛизаАлерт" для участия в поисковой операции. Сотни добровольцев с готовностью присоединились к поиску, мобилизовав свои усилия и ресурсы для того, чтобы помочь найти пропавшего мальчика.

На страницах волонтерского отряда "ЛизаАлерт" в социальных сетях была размещена ориентировка с фотографией подростка, и все пользователи были призваны распространить информацию о пропавшем мальчике. Множество добрых людей откликнулись на призыв и поделились информацией, распространяя ее в своих социальных кругах.

Усилиями многих добровольцев и профессионалов удалось обнаружить подростка живым уже на следующий день, 6 августа.

Ранее сообщалось, что поисковики петербургской "ЛизыАлерт" подвели итоги за июль.

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"