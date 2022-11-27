Поисковики петербургской "ЛизыАлерт" подвели итоги за июль

Всего в июле поступило 332 заявки.

Поисковики петербургской волонтёрской организации "ЛизыАлерт" подвели итоги работы за июль. За второй летний месяц каждая пятая заявка спасателям была лесная, каждая третья – срочная, а каждая шестая – о пропаже несовершеннолетних.

Спасатели в очередной раз напомнили, что при походе в лес нужно сказать близким, куда именно вы идёте. Также нужно одеваться во что-то яркое. В рюкзаке должны быть вода, важные лекарства, еда, полностью заряженный телефон и компас.

Всего в июле в Ленинградской области поступило 332 заявки, живыми были обнаружены 247 человек, погибли – 14.

Ранее биолог Павел Глазков также напомнил о правильном дресс-коде для сбора грибов в Ленобласти.

Фото: ВКонтакте/ Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер