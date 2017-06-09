Спасательная операция в лесном массиве Волховского района: спасатели нашли заблудившуюся женщину

В среду, 23 августа, в Волховском районе прошла спасательная операция. Спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги получили информацию о том, что в лесном массиве в районе деревни Вольково заблудилась женщина. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.
Команда спасателей немедленно выехала на место происшествия. Они начали активно искать пропавшую женщину, используя все доступные им средства и технику.
К вечеру того же дня спасатели обнаружили пострадавшую женщину. Они немедленно оказали первую помощь женщине и вывели ее из леса. После этого они передали ее родственникам.
Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали из леса двух заблудившихся женщин в Лодейнопольском районе.
Фото: аварийно-спасательная служба
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