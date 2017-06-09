Спасательная операция в лесном массиве Волховского района: спасатели нашли заблудившуюся женщину

Спасатели Новой Ладоги спасали женщину. Она заблудилась в лесу.

В среду, 23 августа, в Волховском районе прошла спасательная операция. Спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги получили информацию о том, что в лесном массиве в районе деревни Вольково заблудилась женщина. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Команда спасателей немедленно выехала на место происшествия. Они начали активно искать пропавшую женщину, используя все доступные им средства и технику.

К вечеру того же дня спасатели обнаружили пострадавшую женщину. Они немедленно оказали первую помощь женщине и вывели ее из леса. После этого они передали ее родственникам.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали из леса двух заблудившихся женщин в Лодейнопольском районе.

Фото: аварийно-спасательная служба