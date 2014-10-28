Спасатели эвакуировали из леса двух заблудившихся женщин в Лодейнопольском районе

Спасатели Ленобласти спасли двух женщин в лесу в Лодейном Поле. Они заблудились и не могли самостоятельно выбраться наружу.

Во вторник, 22 августа, в лесном массиве в Лодейнопольском райоеа произошел несчастный случай. Две женщины заблудились в густом лесу и не могли самостоятельно выбраться наружу. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

На помощь пострадавшим были вызваны спасатели поисково-спасательного отряда Лодейного Поля. Они выехали на место происшествия сразу же после получения заявки о происшествии и быстро обнаружили пострадавших женщин.

Спасатели использовали все свои навыки и опыт, чтобы вывести женщин из леса в целости и сохранности. После того, как женщин вывели из леса, их передали родственникам.

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти и поисковые отряды искали потерявшуюся в лесу женщину 3 дня.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти