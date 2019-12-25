Спасатели Ленобласти и поисковые отряды искали потерявшуюся в лесу женщину 4 дня

В субботу, 19 августа, спасатели аварийно-спасательной службы области получили сообщение о заблудившейся в лесном массиве в районе посёлка Чаща Гатчинского района. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.
Для поиска женщины были мобилизованы спасатели поисково-спасательного отряда Тосно, а также добровольцы ПСО "Отклик", "Экстремум" и "ЛизаАлерт".
Вечером в понедельник, 21 августа, пострадавшую удалось обнаружить добровольцам из отряда "Отклик". После успешной операции спасатели из Тосно вместе с добровольцами из "Отклика" и "ЛизаАлерт" сумели вывести женщину из лесной чащи и передать её родственникам.
Ранее сообщалось, что петербургские собаки-спасатели тренируются помогать сотрудникам МЧС на воде.
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
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