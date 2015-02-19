Петербургские собаки-спасатели тренируются помогать сотрудникам МЧС на воде

Они успешно отработали тренировку на тихой воде и готовы к покорению Чёрного моря.

В Северной столице организован добровольческий отряд, обучающий собак спасению человека на воде. Четвероногие друзья ведут усиленно тренируются летом, чтобы оказывать помощь сотрудникам МЧС. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В бассейне вместе с хозяевами занимаются 3 лохматых ньюфаундленда: эту породу не зря называют водолазами, поскольку они могут прекрасно плавать за счёт особых перепонок на лапах. Они успешно отработали тренировку на тихой воде и готовы к покорению Чёрного моря. На обратном пути собакам необходимо доставить на берег человека, потянув его за собой. С этой задачей хорошо справляется семилетний пёс Хан.

У нас двое детей дома. Он на всех водоемах очень пристально за всеми людьми следит. Очень переживает, когда дети кричат и визжат в воде. Наши дети уже научены, что в воде баловаться нельзя. За остальными с берегами он всегда пристально наблюдает. Наталья Чечурова, собаковод

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на Московском шоссе обновят систему освещения.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"