В честь 40-летия "Алисы" рок-группа дала концерты в Петербурге

Выступили музыканты на арене спортивного комплекса "Юбилейный".

10 и 11 ноября рок-группа "АлисА" дала концерты в Петербурге по случаю 40-летия рок-группы. Об этом рассказали слушатели в сообществе "Армия АлисА" во "ВКонтакте".

Выступили музыканты на арене спортивного комплекса "Юбилейный". Судя по фотографиям, которые опубликовали гости мероприятия в социальных сетях, зал был полным. Билеты распродали задолго до концерта. Свой восторг зрители выразили шарфами, кинутыми на сцену. Константин Кинчев, лидер рок-группы, поднимал их и надевал на себя.

Выступления в Северной столице открыли юбилейный тур. Концерты пройдут еще в 10 городах.

Ранее на Piter.TV: концерт группы Zero People в Петербурге посетила Росгвардия.

Фото: ВКонтакте / Армия АлисА