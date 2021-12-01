В честь 40-летия "Алисы" рок-группа дала концерты в Петербурге

10 и 11 ноября рок-группа "АлисА" дала концерты в Петербурге по случаю 40-летия рок-группы. Об этом рассказали слушатели в сообществе "Армия АлисА" во "ВКонтакте".
Выступили музыканты на арене спортивного комплекса "Юбилейный". Судя по фотографиям, которые опубликовали гости мероприятия в социальных сетях, зал был полным. Билеты распродали задолго до концерта. Свой восторг зрители выразили шарфами, кинутыми на сцену. Константин Кинчев, лидер рок-группы, поднимал их и надевал на себя.
Выступления в Северной столице открыли юбилейный тур. Концерты пройдут еще в 10 городах.
Ранее на Piter.TV: концерт группы Zero People в Петербурге посетила Росгвардия.
Фото: ВКонтакте / Армия АлисА
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