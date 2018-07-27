Концерт группы Zero People в Петербурге посетила Росгвардия

У слушателей проверяли документы, а мероприятие должно было пройти нелегально.

9 ноября сотрудники ОМОНа и Росгвардии пришли на концерт группы Zero People в петербургском клубе "Космонавт". Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

У слушателей проверяли документы, а мероприятие должно было пройти нелегально. В "Космонавте" до последнего скрывали, что сегодня будет концерт Zero People. О месте проведения мероприятия гостям сообщали с помощью СМС и писем на электронную почту.

Ранее тур музыкального объединения просили отменить активисты, которые обращались с этим вопросом в СК РФ и Минкульт. Причиной стали "антироссийские высказывания" лидера группы Александра Красовицкого.

Видео: Телеграм / SHOT