Большой концерт NILETTO 9 марта в ДС "Юбилейный"

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Спустя три года NILETTO возвращается с большим сольным концертом!

NILETTO — один из самых ярких и необычных исполнителей на российской музыкальной сцене. Он стал успешным участником нескольких музыкальных проектов, включая шоу "Песни" и других телевизионных проектов, его хит "Любимка" принес ему заслуженную награду "Золотой граммофон", а в 2020 году NILETTO одержал победу в Европейской премии MTV EMA в номинации Best MTV Russia Act (Лучший российский артист 2020).

Особенностью концерта станет сцена 360°, которая позволит каждому зрителю, вне зависимости от места, ощутить максимальную близость к происходящему.

Вы услышите все хиты: "Худи", "Не вспоминай", "Громче города", "Счастливым", "Еду я на Родину", "Любимка", "Краш", "Если тебе будет грустно", а также новые композиции, которые будут исполнены вживую впервые.

Фото: предоставлено организаторами