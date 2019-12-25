Петербургский метрополитен отремонтирует составы проекта "Юбилейный" за 702 млн рублей

В настоящее время ГУП "Петербургский метрополитен" в поисках подрядчика.

ГУП "Петербургский метрополитен" ищет подрядчика на текущий ремонт восьмивагонных поездов проекта "Юбилейный". Информация 30 ноября появилась на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать вагоны моделей 81-722.1, 81-723.1 и 81-724.1. Начальная цена контракта составляет 701,8 млн рублей. Срок выполнения работ – с 21 марта по 30 ноября 2022 года. Подать заявку на участие можно до 16 декабря этого года.

Также в ближайшие годы в Петербурге обновят подвижной состав за счет средств Фонда национального благосостояния. Деньги пойдут на покупку 950 новых вагонов и строительство новых станций.

Фото: Piter.tv