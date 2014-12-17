Для метро Петербурга закупят 950 новых вагонов

Об этом сообщил вице-губернатор Максим Соколов на форуме SmartTransport.

В среду, 20 октября, на пленарном заседании форума SmartTransport обсудили перспективы транспортной отрасли. По словам вице-губернатора Максима Соколова, некоторые объекты экспозиции на форуме являются подвижным составом, снятым с действующих маршрутов.

Помимо этого чиновник обратил внимание, что подвижной состав метро обновят за счет средств Фонда национального благосостояния. Деньги пойдут на покупку 950 новых вагонов и строительство новых станций.

Также зашла речь о других крупных проектах: создание трамвайной сети Купчино – Шушары –Славянка, реконструкция аэропорта Пулково и других.

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Фото: Piter.tv