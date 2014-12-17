  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Для метро Петербурга закупят 950 новых вагонов
Сегодня, 17:56
128
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Для метро Петербурга закупят 950 новых вагонов

0 0

Об этом сообщил вице-губернатор Максим Соколов на форуме SmartTransport.

В среду, 20 октября, на пленарном заседании форума SmartTransport обсудили перспективы транспортной отрасли. По словам вице-губернатора Максима Соколова, некоторые объекты экспозиции на форуме являются подвижным составом, снятым с действующих маршрутов. 

Помимо этого чиновник обратил внимание, что подвижной состав метро обновят за счет средств Фонда национального благосостояния. Деньги пойдут на покупку 950 новых вагонов и строительство новых станций. 

Также зашла речь о других крупных проектах: создание трамвайной сети Купчино – Шушары –Славянка, реконструкция аэропорта Пулково и других.

Ранее мы писали, что Санкт-Петербурге ввели новые правила застройки у ТПУ.

Фото: Piter.tv

Теги: комитет по транспорту, петербург, форум smarttransport
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии