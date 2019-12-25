Стройка по-столичному: В Санкт-Петербурге ввели новые правила застройки у ТПУ

Новый регламент строительства вводят только ради девяти территорий транспортно-пересадочных узлов.

Власти Санкт-Петербурга задумали изменить Правила землепользования и застройки у транспортно-пересадочных узлов по примеру Москвы. Но нововведения будут применены только для девяти территорий ТПУ.

Основная идея заключается в том, чтобы установить там особую зону, которая бы не жёстко регулировала функциональное использование... В связи предполагается образовать новые зоны со значительным изменением высотного регламента, как раз чтобы была возможность создать высокоплотные урбанистические образования. Для них собираются предусмотреть специальный регламент по парковкам и другим требованиям организации сред. рассказал в интервью изданию "ДП" главный архитектор города Владимир Григорьев

Конкретные адреса, где применят новые правила застройки, не называются. Но в "ДП" выяснили, что всего в Санкт-Петербурге планируется создать 33 транспортно-пересадочных узла на железных дорогах. Только на 10 ТПУ предусмотрено включение городской электрички по маршрутам: Ораниенбаум – Белоостров и Гатчина – Токсово. Они были включены в концепцию по развитию города еще в 2020 году. Если не учитывать территорию "Девяткино", которая уже считается Ленинградской областью, то, как раз остается 9 ТПУ. Кроме того, на трех участках уже ведутся предпроектные работы. По данным "ДП", их развернули в "Кушелевке", "Новой Деревне" и "Старой Деревне".

Среди них уже есть более или менее удачный пример реализации задуманного плана. Речь идет о Ладожском вокзале. Там достаточно плотная застройка, окруженная торговыми комплексами и другими многоэтажными зданиями. А сама территория объединяет метро, электричку и трамваи.

Процесс преображения ТПУ уже идет полным ходом. Так, по словам главы комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), и по остальным узлам уже подготовлены предложения. С ними ознакомился профильный вице-губернатор Николай Линченко, "от которого получили принципиальную поддержку". А в ближайшее время план представят и губернатору.

Ранее стало известно, что АСИ подключается к реализации крупнейших инфраструктурных проектов "Горская" и ТПУ в Петербурге.

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