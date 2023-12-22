Строительство транспортной сети в Сертолово намерены начать в 2025 году

Из бюджета региона на реализацию проекта выделят 650 млн рублей.

Власти Ленобласти планируют в 2025 году начать строительно-монтажные работы по организации улично-дорожной сети будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Сертолово". Из бюджета региона на реализацию проекта выделят 650 млн рублей. Об этом пишет "РБК Петербург" 7 марта, ссылаясь на пресс-службу комитета по транспорту Ленобласти.

ТПУ "Сертолово" является совместным проектом областного комитета по транспорту, Октябрьской железнодорожной дороги (ОЖД) и Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти. Узел намерены открыть во второй половине 2024 года.

По данным источника, в составе ТПУ будут железнодорожная станция, общественное пространство с кафе и магазинами, остановки наземного общественного транспорта и стоянка. ТПУ свяжет Сертолово с Финляндским вокзалом. Проект обойдется в 5,7 млрд рублей.

Помимо строительства ТПУ, проведут работы по организации дорожной сети вокруг узла. На разработку проектно-сметной документации (ПСД) выделяли 8,9 млн рулей.

Ранее мы рассказывали о том, что строительство ТПУ в Кудрово приостановлено после гибели Пригожина.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)