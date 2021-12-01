Строительство ТПУ в Кудрово приостановлено после гибели Пригожина

В состав ТПУ входили вестибюль станции метро, автовокзал, остановки общественного транспорта, перехватывающая парковка и помещения под коммерцию.

В Кудрово строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) остановилось после гибели Евгения Пригожина. Ликвидация компании "Кудрово-лайн", которая осуществляла работы, стартовала 13 октября, пишет 47news.

На ПМЭФ-2022 правительство Ленобласти подписало соглашение с фирмой "Мегалайн" о строительстве ТПУ. Смольный прекратил сотрудничество в части развития "Горская".

Согласно данным базы СПАРК, ООО "Кудрово-лайн" на 99,9% принадлежит "Мегалайн". Фирму связывали с основателем ЧВК "Вагнер". Ее формальным собственником все еще числится Пригожин.

В состав ТПУ входили вестибюль станции метро, автовокзал, остановки общественного транспорта, перехватывающая парковка и помещения под коммерцию. По словам председателя Комитета по транспорту Ленобласти Михаила Присяжнюка, с 2021 года ни "Мегалайн", ни "Кудрово-лайн" не представили никаких предложений.

Любой пересадочный узел не может существовать без самоокупаемости. А это означает появление рядом бизнес-центров либо жилья. Потенциальный инвестор до сих пор не сделал проекта, соответствующего нормативам. Михаил Присяжнюк, председатель Комитета по транспорту Ленобласти

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе при крушении бизнес-джета под Тверью 23 августа.

Ранее на Piter.TV: наследственное дело Пригожина открыли в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)