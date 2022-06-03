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Наследственное дело Пригожина открыли в Петербурге
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Наследственное дело Пригожина открыли в Петербурге

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По данным реестра, дело открыл нотариус Анатолий Акуленко из Нотариальной палаты Северной столицы.

Наследственное дело главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина замечено в реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты. Об этом пишет "Фонтанка".

По данным реестра, дело открыл нотариус Анатолий Акуленко из Нотариальной палаты Северной столицы. Пригожин владел 100% акций ООО "Конкорд Кейтеринг" и ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг". Кроме того, ему принадлежало 80% акций ООО "Ритм" и 49% – кинокомпании "Аурум". 

Напомним, что глава ЧВК "Вагнер" погиб в результате крушения бизнес-джета Embraer Legacy 600 в Тверской области 23 августа. Его похоронили на Пороховском кладбище 29 августа. 

Фото: ТАСС (Лев Бородин)

Теги: евгений пригожин, наследство
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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