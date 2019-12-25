В НИУ ВШЭ рассказали о перспективах строительства ТПУ

На предстоящем ПМЭФ-2021 петербургская компания представит проекты ТПУ – транспортно-развязочных узлов, возведение которых необходимо для разгрузки дорог Петербурга. Профессор НИУ "Высшая школа экономики", директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин в комментарии Piter.tv рассказал о пользе таких объектов.

Проект строительства ТПУ презентует компания "Мегалайн". Узлы помогут разгрузить город от пробок, освободить дороги от личного автотранспорта и предоставят общественные пространства и новые рабочие места для города.

В комментарии Piter.tv директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин рассказал о мировом опыте строительства таких объектов. Он рассказал, что ТПУ уже построены в Париже, Мюнхене, Иерусалиме и Москве и пользуются популярностью. Северная столица как город-миллионик также должна иметь свои транспортно-пересадочные узлы, поскольку это облегает передвижение людей.

Петербург – это многомиллионный город и без ТПУ такой город просто физически обойтись не может. ТПУ позволяет сглаживать любые транспорт-пересадочные логистики. отметил Блинкин.

Эксперт в области транспорта также отметил пользу, которую приносит строительство ТПУ на городской "периферии".

Такой объект приобретает еще одну любопытную функцию. Он становится своеобразным центром торговой жизни этого периферийного района города. рассказал профессор НИУ ВШЭ.

В заключении Блинкин добавил, что ТПУ имеют ряд особенностей, например, "сухие" пересадки, согласованное расписание, общественные пространства. Для того, чтобы объект был востребован и приносил пользу, эксперт назвал два критерия, которые должны быть соблюдены при строительстве узлов – очень точный транспортный расчет и качество архитектуры.

В планах "Мегалайна" возвести объекты на месте станции метро "Старая деревня" и рядом со станцией "Горская" между Петербургом и Сестрорецком. В рамках этих проектов планируется возведение ТПУ с возможностью пересадки на метро, ж/д-транспорт, наземный и индивидуальный транспорт. Появление таких точек позволит разгрузить город и создать новые рабочие места. С учетом постоянных пробок в Петербурге вопрос возведения таких объектов актуален вдвойне.

Фото: Piter.TV