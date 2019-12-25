АСИ подключается к реализации крупнейших инфраструктурных проектов "Горская" и ТПУ в Петербурге

Подписание дорожных карт сопровождения двух крупных строительных проектов стало итогом встречи представителей "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) и ООО "Мегалайн". Оба проекта направлены на комплексное развитие городской инфраструктуры Петербурга.

В минувший вторник, 14 сентября, в Петербурге состоялась встреча экспертов АСИ и руководства ООО "Мегалайн". Со стороны Агентства на встрече присутствовали директор Центра практик качества жизни АСИ Татьяна Журавлева и руководители проекта Центра практик качества жизни. Гостей приветствовал генеральный директор ООО "Мегалайн" Геннадий Корупятник. В рамках мероприятия инвестор представил два долгосрочных проекта, воплощение которых станет серьезным шагом для развития города. Соглашение с комитетом по инвестициям на их реализацию было подписано во время Петербургского международного экономического форума-2021.

Первый проект связан с реновацией крупной промышленной зоны в Приморском районе. Лидер проекта комплексного развития территории "Горская" Олег Избяков продемонстрировал текущее состояние бывшей строительной площадки Комплекса защитных сооружений от наводнений.

На сегодня это около 150 гектаров неэффективно используемой суши, на которой ООО "Мегалайн" предлагает построить инновационный кластер для развития науки и бизнеса, Музей дамбы, гостиничную инфраструктуру, общественные пространства, а также объекты для малого и среднего бизнеса Light Industrial. рассказывает Олег Избяков

Реализация данного масштабного проекта завершит формирование морского фасада города, рассказали эксперты. Второй проект связан с транспортной инфраструктурой, он предполагает создание в Петербурге сети из 61 транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Концепцию представил лидер проекта Александр Коломин. Постройка ТПУ близ существующих и планируемых городских станций метро не только повлияет на комфорт пассажиров, но и обеспечит развитие коммерческих объектов на прилегающих территориях, создаст новые рабочие места.

Помимо очевидно необходимого включения торговых, общественно-деловых площадей и функциональных зон при проектировании ТПУ, возможно включение зон (комнат) релакса, капсульных отелей, ячеек краткосрочного хранения вещей, многоярусных мест хранения велосипедов и самокатов, дежурных детских садиков, лифтов для маломобильных и пожилых групп населения. Любой ТПУ можно также превратить в замкнутую среду – для использования природных источники энергии и ресурсов для внутреннего обеспечения жизнедеятельности контура ТПУ. Также каждое ТПУ нужно оснащать собственной интеллектуально-транспортной системой, интегрированной с городской системой мониторинга безопасности на транспорте и общественных объектах. рассказывает Александр Коломин

В качестве пилотного объекта пока предлагается объединить под одной крышей несколько видов транспорта в районе станции метро "Старая Деревня". Также на мероприятии прошла презентация международного архитектурного бюро 10 Design, которое предлагает свою концепцию в реализации объекта "Горская". Итогом встречи инвестора и представителей АСИ стало подписание дорожных карт сопровождения обоих проектов. Документы предполагают перечень мероприятий, которые обеспечат взаимодействие с органами власти, привлечение экспертов и партнеров, и многое другое, что позволит реализовать проекты на практике. Напомним, что АСИ было создано в 2011 году для продвижения приоритетных проектов и поддержки отечественных предпринимателей. Председателем наблюдательного совета АСИ выступает президент страны Владимир Путин.

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